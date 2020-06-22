22.06.2020
14:12
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Происшествия
Мост между Якутией и Магаданской областью закрыт из-за просадки плит
Движение всех видов транспорта по мосту через реку Чекай, связывающем Магаданскую область и республику, временно закрыли из-за проседания плит проезжей части, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на дирекцию дорстроя ДФО.
«С 21 июня 2020 года временно закрыто движение всех видов транспорта. Проезд ограничен в связи с просадкой плит проезжей части моста», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время дорожники ведут подготовительные работы для устройства временной объездной дороги.
Фото: SAKHALIFE.RU
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