Мост между Якутией и Магаданской областью закрыт из-за просадки плит

Движение всех видов транспорта по мосту через реку Чекай, связывающем Магаданскую область и республику, временно закрыли из-за проседания плит проезжей части, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на дирекцию дорстроя ДФО.

«С 21 июня 2020 года временно закрыто движение всех видов транспорта. Проезд ограничен в связи с просадкой плит проезжей части моста», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время дорожники ведут подготовительные работы для устройства временной объездной дороги.