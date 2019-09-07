Мост через реку Марху почти готов

Завершены работы по сборке и надвижке пролетных строений моста через реку Марху. Подрядной организацией «Сибмост» выполнены работы по конвейерно-тыловой сборке пролетного строения общей массой 3743 тонн и его надвижке на 560 метров, сообщает пресс-служба Упрдор «Вилюй».

При сборке пролетного строения применены одна анкерная и три стапельные опоры. При надвижке пролетного строения применены аванбек общей длиной 63,5 м и арьербек длиной 8,66 м, а также толкающие устройства с гидравлическими домкратами.

Напомним, что длина моста составит 560 погонных метров. Кроме того, потребуется устройство более 7 тысяч погонных метров барьерного ограждения, системы водоотвода и электроосвещения.

Мост через Марху является важнейшим звеном федеральной трассы А-331 «Вилюй» и положительно повлияет на развитие республики. Благодаря его вводу в эксплуатацию в конце этого года удастся обеспечить круглогодичный проезд в Нюрбинском улусе. Паромная и ледовая переправы, которыми водители пользовались ранее, будут ликвидированы.