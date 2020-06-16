Мост через Лену возможно построят раньше срока

Мостовой переход через Лену может быть построен раньше намеченного срока. Этот вопрос обсуждается на федеральном уровне, передает ЯСИА. «Я хотел бы отметить, что буквально полторы-две недели назад было проведено совещание на уровне зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, где наши коллеги из Минтранспорта России поставили вопрос о завершении работ по строительству моста раньше сроков — к 1 июля 2024 года», — заявил в прямом эфире министр транспорта Якутии Владимир Сивцев. Глава ведомства пояснил, что на федеральном уровне взяты в расчет природно-климатические условия и отсутствие круглогодичного сообщения для завоза строительных материалов и другой продукции технического назначения. При этом от Якутии требуются обоснованные предложения. «Мы понимаем производственный процесс и это будет достаточно сложно, но, тем не менее, этот вопрос прорабатываем. Работа с Минтрансом России и Росавтодором сегодня плотно идет по срокам готовности и обоснованию нашей бюджетной заявки на получение федеральных средств», — резюмировал Сивцев. Напомним, строительство Ленского моста должно начаться в следующем году. В эксплуатацию объект планируется сдать в 2025 году.

Ссылка: http://ysia.ru/mintrans-yakutii-most-cherez-lenu-mozhet-byt-postroen-ranshe-namechennyh-srokov/