Мост через Лену: Служба госзаказчика займётся земельными вопросами

Правительство республики приняло проект постановления, по которому Служба государственного заказчика республики наделяется полномочиями ходатайствовать об изъятии земель и расположенных в них объектов для реализации проекта по строительству моста через Лену.

В этом году началась реализация проекта по строительству мостового перехода через реку Лену. По соглашению с «Восьмой концессионной компанией» Якутия взяла на себя обязательства по предоставлению свободных от третьих лиц земельных участков.

«Одним из основных требований к земельным участкам является отсутствие объектов капитального строительства. Процедуру по изъятию земельных участков, а также сносу и демонтажу объектов осуществляют силы концедента», – сообщил министр имущественных и земельных отношений республики Павел Иванов.

Министр отметил, что количество изымаемых земель составляет 15, рыночная стоимость которых совместно с объектами недвижимости, расположенных в них, оценивается в 50 миллионов рублей (из них 22 миллиона – земельные участки). Поэтому для своевременной реализации проекта по строительству Ленского моста необходимо уполномочить опытное учреждение полномочиями по обращению с ходатайством об изъятии земельных участков и расположенных в них объектов недвижимости. Единственным государственным учреждением с таким опытом является Служба государственного заказчика республики.

Правительством республики был принят проект постановления.