21.07.2020
17:59
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Якутия

Мост через Лену: Служба госзаказчика займётся земельными вопросами

Правительство республики приняло проект постановления, по которому Служба государственного заказчика республики наделяется полномочиями ходатайствовать об изъятии земель и расположенных в них объектов для реализации проекта по строительству моста через Лену.

В этом году началась реализация проекта по строительству мостового перехода через реку Лену. По соглашению с «Восьмой концессионной компанией» Якутия взяла на себя обязательства по предоставлению свободных от третьих лиц земельных участков. 

«Одним из основных требований к земельным участкам является отсутствие объектов капитального строительства. Процедуру по изъятию земельных участков, а также сносу и демонтажу объектов осуществляют силы концедента», – сообщил министр имущественных и земельных отношений республики Павел Иванов. 

Министр отметил, что количество изымаемых земель составляет 15, рыночная стоимость которых совместно с объектами недвижимости, расположенных в них, оценивается в 50 миллионов рублей (из них 22 миллиона – земельные участки). Поэтому для своевременной реализации проекта по строительству Ленского моста необходимо уполномочить опытное учреждение полномочиями по обращению с ходатайством об изъятии земельных участков и расположенных в них объектов недвижимости. Единственным государственным учреждением с таким опытом является Служба государственного заказчика республики. 

Правительством республики был принят проект постановления. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://ysia.ru/sluzhba-gosudarstvennogo-zakazchika-respubliki-zajmyotsya-zemelnymi-voprosami-pri-stroitelstve-lenskogo-mosta/
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