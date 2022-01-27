Москвичи отказались от Захара, на вывоз которого скидывались всем миром!

Известной якутской зоозащитнице Злату СЫЧЕВОЙ и поболеть спокойно не дадут! Новая проблема появилась там, где ее никто не ждал.

Подписчики Златы с волнением следили за развитием событий со знаменитым псом Захаром в главной роли, который полюбился многим.

Внимание публики Захар привлек в августе прошлого года, когда зоозащитница сообщила, что в Жатае машина переехала щенка. У него оказался оскольчатый перелом лапы со смещением, возможны и другие внутренние повреждения.

Затем Захар периодически появлялся в ленте Златы, и всегда зоозащитница писала о нем с особой теплотой. Ее отношение передавалось и подписчикам.

27 декабря прошлого года подписчики узнали, что Захару 6 месяцев, он кастрирован, уже здоров, привит и проглистогонен! И… никому не нужен, а потому ищет семью. Захара взяла было семья в Якутске, но он не пришелся ко двору, хозяйская кошка его не взлюбила.

Даже в новогоднем поздравлении Златы фигурировал Захар в дуэте с другой собакой.

Регулярно Злата постила, что супер пес Захар, он же Захарий ищет себе семью.

В один прекрасный день Злата бросила клич, что нужна переноска для отправки Захара в новую семью! Народ радовался за пса.

Потом сообщила, что переноска нашлась. 16 января пес отправляется в Москву в новую семью. Подписчики были взволнованы столь счастливым поворотом событий.

Был трогательный прощальный пост из аэропорта и с наилучшими пожеланиями Захарию, который прожил у Златы пять месяцев.

Аудитория затаилась… Все ждали счастливые кадры с новой семьей. Все хотели поверить в чудо, хэппи-энд. Предвкушали, радовались за Захара, мол, будет теперь московским парнем. Разумеется, люди активно скидывались на переезд Захара в Москву и обратную доставку переноски в Якутск. Злата отчитывалась о поступлении денег, все было прозрачно.

Но… чуда не случилось. Сегодня Злата сообщила печальную новость, что от Захара опять отказались… Второй раз за его короткую, но такую тяжелую собачью жизнь!

— Переезд Захара #захаржатайзлата в Москву не увенчался успехом, семья оказалась не готова к реалиям содержания собаки в квартире, частому выгулу и воспитанию.

А все так славно начаналось, в итоге от Захара отказались! Хорошо что есть связи в Москве, вчера вечером Захара забрали и отвезли на частную волонтерскую передержку.

Ну что в третий раз надеюсь Захар найдет себе семью на всегда 😌 там в любом случае у него больше шансов чем в Якутске!

Спасибо моей подписчице Елене что доставила в Якутск переноску в которой улетел Захарий. Спасибо Надежде что помогла устроить Захара на передержку.

Пусть Захару в третий раз повезет! Подписчики переживают, и желают псу всего самого наилучшего.