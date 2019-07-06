«Москва! Встречай шестую студию»

Эта неделя была жаркой для поступающих в шестую якутскую студию Московского высшего театрального училища им. М.С. Щепкина при Малом театре России.

Сначала работала якутская комиссия во главе художественным руководителем театра, народным артистом РС (Я) и РФ Андреем Саввичем Борисовым. Затем прилетела солидная комиссия из Москвы в составе, Афонина Валентина Николаевича – профессора, преподавателя по мастерству актера, заслуженного артист Удмуртии; Макаровой Натальи Алексеевны – профессора, преподавателя сценической речи, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан; Кизиловой Али Андреевны – преподавателя по мастерству актера, секретаря приемной комиссии.

Ребят, желающих посвятить свою жизнь Театру было более 100 человек. Из них за эти семь дней были отобраны 21 человек (из них 14 федеральные места, 6 республиканских и один коммерческий). Вступительные экзамены были очень сложные. Рассказывали стихи, монологи, басни, пели тойук, играли на хомусе, на разных музыкальных инструментах, исполнили разные танцы. Также с ребятами провели коллоквиум.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ БУДУЩИХ АКТЕРОВ ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ ЯКУТИИ: