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6 июля 2019, 20:38
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«Москва! Встречай шестую студию»

Эта неделя была жаркой для поступающих в шестую якутскую студию Московского высшего театрального училища им. М.С. Щепкина при Малом театре России.

Сначала работала якутская комиссия во главе художественным руководителем театра, народным артистом РС (Я) и РФ Андреем Саввичем Борисовым. Затем прилетела солидная комиссия из Москвы в составе, Афонина Валентина Николаевича – профессора, преподавателя по мастерству актера, заслуженного артист Удмуртии; Макаровой Натальи Алексеевны – профессора, преподавателя сценической речи, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан; Кизиловой Али Андреевны – преподавателя по мастерству актера, секретаря приемной комиссии.

Ребят, желающих посвятить свою жизнь Театру было более 100 человек. Из них за эти семь дней были отобраны 21 человек (из них 14 федеральные места, 6 республиканских и один коммерческий). Вступительные экзамены были очень сложные. Рассказывали стихи, монологи, басни, пели тойук, играли на хомусе, на разных музыкальных инструментах, исполнили разные танцы. Также с ребятами провели коллоквиум.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ БУДУЩИХ АКТЕРОВ ДРАМАТИЧЕСКИХ ТЕАТРОВ ЯКУТИИ:

  • Шадрина Нарыйа, с. Абага Амгинского улуса, выпускница Абагинской СОШ им. А.Е. Кралина
  • Винокуров Антон, с. Хоро Верхневилюйского улус, выпускник Якутского колледжа культуры и искусств
  • Григорьев Женя, г. Нюрба Нюрбинского улуса, выпускник Нюрбинской СОШ №1 им. С. Васильева
  • Домотов Петр, с. Усун Кюель Усть Алданского улуса, выпускник Нижне-Бестяхского транспортного техникума
  • Дормидонтов Володя, с. Агдары Сунтарского улуса, выпускник СОШ №2 города Ленска
  • Еремеева Аида, с. Жархан Сунтарского улуса, выпускница Жарханской СОШ им. Г.Г. Игнатьева
  • Захаров Саша, с. Хоробут Мегино Кангаласского улуса, выпускник Якутского колледжа культуры и искусств
  • Иванов Айаал, с. Верхневилюйск Верхневилюйского улуса, выпускник Якутского промышленного техникума
  • Иванов Гриша, г. Якутск, выпускник Якутского автодорожного техникума
  • Кузьмин Ваня, с. Жархан Сунтарского улуса, выпускник СВФУ им. М.К. Аммосова (платное)
  • Никитин Ньургун, г. Якутск, выпукник СОШ №1 города Якутска
  • Пономарева Алена, г. Якутск, выпускница СОШ №38 города Якутска
  • Романов Вася, с. Бедимя Мегино Кангаласского улуса, выпускник Бедиминской СОШ
  • Санникова Юлия, с. Табага Мегино Кангаласского улуса, выпускница Табагинской СОШ им. Р.А. Бурнашова
  • Семенов Уйгу, с. Жилинда Оленекского района, выпускник Якутского колледжа культуры и искусств
  • Скрябина Настя, г. Нерюнгри, выпускница СОШ №13 города Нерюнгри
  • Татаринов Ефрем, с. Бердигестях Горного улуса, выпускник Якутского колледжа культуры и искусств
  • Федотова Сандаара, с. Далыр Верхневилюйского улуса, выпускница Далырской СОШ
  • Хомподоев Мичил, г. Якутск, выпускник Якутской городской национальной гимназии
  • Белолюбская Саша, с. Аппааны Намского улуса, выпускница Намской улусной гимназии им. Н.С. Охлопкова
    Эверстов Сергей, г. Якутск, выпускник Якутской городской национальной гимназии
Источник: http://sakhatheatre.ru/moskva-vstrechaj-shestuyu-studiyu/
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