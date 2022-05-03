03.05.2022
17:41
96
Культура
Москва: Успех якутян на крупнейшем танцевальном проекте
С 29 апреля по 9 мая в Москве проходит крупнейший на планете международный танцевальный проект — XVlll Всемирная танцевальная олимпиада: 36500 участников, 60 дисциплин и 70 стран — передает телеграм-канал УФКиМС.
В рамках Олимпиады в самой сложной дисциплине «Акробатический этюд» спортивно-акробатическая студия «Диаданс» под руководством Айгуль Аширбековой заняла 1 место в группе юниоров с уровнем мастерства класса «А».
Поздравляем наших чемпионов!
Фото: https://t.me/ufkims
Источник: https://t.me/ufkims
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.05.2022
94
03.05.2022
159
03.05.2022
981
03.05.2022
228
03.05.2022
273
03.05.2022
563
03.05.2022
326
03.05.2022
234
03.05.2022
657
03.05.2022
734
03.05.2022
659
03.05.2022
274
03.05.2022
352
03.05.2022
544
03.05.2022
1242
02.05.2022
1576
02.05.2022
704
02.05.2022
1159
02.05.2022
2952
02.05.2022
1591
02.05.2022
806
02.05.2022
320
02.05.2022
1281
02.05.2022
584
02.05.2022
578
02.05.2022
460
02.05.2022
644
02.05.2022
1624
02.05.2022
1333
02.05.2022
3141
02.05.2022
856
02.05.2022
738
02.05.2022
2063
02.05.2022
2155
02.05.2022
641
02.05.2022
2018
01.05.2022
382
01.05.2022
638
01.05.2022
3797
01.05.2022
597
01.05.2022
489
ТОП НОВОСТИ
28.04.2022
9463
30.04.2022
7718
27.04.2022
5832
02.05.2022
5339
27.04.2022
4768
29.04.2022
4571
02.05.2022
4482
27.04.2022
4383