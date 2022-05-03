Москва: Успех якутян на крупнейшем танцевальном проекте

С 29 апреля по 9 мая в Москве проходит крупнейший на планете международный танцевальный проект — XVlll Всемирная танцевальная олимпиада: 36500 участников, 60 дисциплин и 70 стран — передает телеграм-канал УФКиМС. В рамках Олимпиады в самой сложной дисциплине «Акробатический этюд» спортивно-акробатическая студия «Диаданс» под руководством Айгуль Аширбековой заняла 1 место в группе юниоров с уровнем мастерства класса «А». Поздравляем наших чемпионов!

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх