03.05.2022
17:41
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Культура

Москва: Успех якутян на крупнейшем танцевальном проекте

С 29 апреля по 9 мая в Москве проходит крупнейший на планете международный танцевальный проект — XVlll Всемирная танцевальная олимпиада: 36500 участников, 60 дисциплин и 70 стран — передает телеграм-канал УФКиМС.

В рамках Олимпиады в самой сложной дисциплине «Акробатический этюд» спортивно-акробатическая студия  «Диаданс» под руководством Айгуль Аширбековой заняла 1 место в группе юниоров с уровнем мастерства класса «А».

Поздравляем наших чемпионов!

Фото: https://t.me/ufkims
Источник: https://t.me/ufkims
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