Москва: Альберту Семенову вручили медаль

Председатель Якутской городской Думы Альберт СЕМЕНОВ в ходе рабочей командировки в Москве принял участие в Координационном совете союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации, который прошел в Государственной Думе. На Координационном совете рассмотрели вопросы дальнейшего развития местного самоуправления в стране в свете обсуждения проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Согласно данному закону, по всей стране ожидается глобальная реформа органов местного самоуправления. Высоко оценив проделанную работу, председатель Координационного совета, депутат Государственной Думы Олег ГАРИН вручил Альберту Семенову медаль «За вклад в развитие местного самоуправления в России». Председатель Якутской городской Думы также провел рабочие встречи в ВАРМСУ и Постпредстве республики.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.

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