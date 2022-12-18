Московскому зрителю показан обряд одевания якутской невесты XVII-XIX вв

Старинный завораживающий обряд прошёл в рамках выставочного проекта «В поисках народного искусства» Государственного историко-архитектурного, художественного и ландшафтного музея-заповедника «Царицыно».

Мастерицы поделили выступление на 3 ярких блока, показав московскому зрителю обряд одевания XVII, XVIII, XIX веков.

В инсценировке обряда XVII века приняли участие Мария Егорова, Марианна Колодезникова, Людмила Семенова, Азияна Харлампьева, в роли невесты выступила Нарыйа Шадрина, а роль жениха исполнил Дмитрий Постников.

Представить особенности одевания невесты XVIII века на сцену вышли Лидия Иванова, Светлана Петрова, Феодосия Григорьева, Александра Ефремова.

Раскрыть самобытность обряда в фокусе истории XIX века помогли Матрена Герасимова, Мария Петрова, Александра Артемьева, Надежда Сергеева, Иван Ефремов, Валентина Попова, Тамара Жиркова, Александра Бочкарева.

Посетители Хлебного дома музея-заповедника «Царицыно» созерцали эволюцию традиционного свадебного обряда народа саха, сформировавшуюся в течение веков. Организатором проекта выступил Национальный Центр народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх» (директор Яна Викторовна Игнатьева).

Руководителем группой мастеров выступил методист отдела фондово-выставочных работ Центра «Симэх», народный мастер РС(Я) Азияна Филипповна Харлампьева. Видеоряд, сопровождающий обряд, подготовлен под руководством Почетного работника общего образования России, народного мастера РС(Я) Жирковой Людмилы Петровны.

Традиционная одежда якутов является культурным наследием, связанным с обрядами и верованиями того или иного периода. Человек саха интуитивно осознавал своё место в мироздании, поэтому материальный мир имел много знаковой символики — своеобразный декор, определённую цветовую гамму и много украшений, соответствующих мировоззренческому взгляду.

В обрядовой культуре народа все элементы одежды выступали в качестве своеобразного прикрытия от непознанных сил природы. Обряд одевания якутской невесты всегда остаётся процессом значимым, волнительным и проводится в строгом ритуале. Вся одежда невесты во всех ритуальных действиях, во время всего свадебного церемониала сохраняла свою древнейшую магическую функцию.

Жителей и гостей столицы приглашаем прикоснуться к культурному наследию, обрядам и верованиям якутского народа, посетив зал №10 выставки «В поисках народного искусства», где и находится экспозиция «Якутская невеста», рассказывающая о работе современных мастеров по реконструкции одежды, конского убранства, музыкальных инструментов и традиционных предметов обихода из натуральных материалов.