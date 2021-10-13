Московский Музей Победы назвал лучшую выставку школьного музея в Якутии

Выставка школьного музея из села Чурапча стала лучшей в Республики Саха (Якутия). Итоги Всероссийского конкурса на лучшую выставку школьных музеев подвел московский Музей Победы.

МБОУ «Чурапчинская общеобразовательная школа им. И.М. Павлова» представила выставку «Эшелонная книга. Выставка экспозиции Мамаев Курган». В презентации педагоги и активисты рассказали о своем земляке Иване Михайловиче ПАВЛОВЕ, о поисковых работах на Мамаевом кургане и героях-якутянах, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Теперь команда школы станет участником 1-го Всероссийского форума школьных музеев, который пройдет в Музее Победы на Поклонной горе 20 ноября 2021 года. В рамках мероприятия состоится церемония награждения, и каждой команде будет вручен памятный альбом с лучшими работами от всех регионов Российской Федерации.

Всего же в творческом состязании участвовали 1181 команда из 85 регионов Российской Федерации. Более 100 работ получили высокие баллы. Однако, в соответствии с положением о конкурсе, в число победителей вошли по одной команде от каждого региона. С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте конкурса https://schoolvictorymuseum.ru/news/podvedeny-itogi-vserossiyskogo-konkursa-na-luchshuyu-vystavku-shkolnykh-muzeev/