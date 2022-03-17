Московский концерт выпускников Высшей школы музыки

16 марта в Музее современной истории России (г. Москва) состоялся концерт выпускников Высшей школы музыки РС (Я) (институт) им. В.А. Босикова, посвященный 100-летию образования Якутской АССР и основания Постоянного представительства Якутии в Москве!

В программе концерта звучала музыка композиторов Якутии Николая Берестова, Захара Степанова, Владимира Ксенофонтова, Кирилла Герасимова, Николая Андросова, также были представлены сочинения наших выпускников, молодых композиторов Николая Михеева и Никифора Яковлева. Помимо уже хорошо известных произведений инструментальной и вокальной музыки были исполнены торжественная песня «Якутск-Москва» на слова Валентина Комиссарова-Кулумурэ и Сергея Прачева, музыка Николая Андросова, посвящённая 100-летию Постпредства, и импровизация для хомуса и фортепиано, специально сочинённая для концерта Никифором Яковлевым. Партию хомуса исполнила известная в России и за её пределами этно музыкант, выпускница ВШМ РС(Я) Олена Подлужная (Уутай).

В концерте приняли участие Рахимова Екатерина (скрипка), лауреат международных конкурсов, преподаватель ЦМШ, выпускница ВШМ РС(Я), класс Габышевой Л.И., Иванова Надежда (виолончель), лауреат международных конкурсов, преподаватель РАМ им. Гнесиных, выпускница ВШМ РС(Я), класс Кошелевой О.Г., Зюзина Наталья (фортепиано), лауреат международных конкурсов, преподаватель частной музыкальной школы, выпускница ВШМ РС (Я), класс Упхоловой Ю.М., Догуева Ирина (кларнет), лауреат международных конкурсов, артистка симфонического оркестра Москвы «Русская филармония», выпускница ВШМ РС(Я), класс Беляева В.Ф., Степанова Надежда, студентка музыкального училища при МГК им. П.И.Чайковского, Богомолов Евгений, артист оркестра Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Шепелева Валерия, студентки МГК им. П.И. Чайковского (выпускники ВШМ РС(Я), класс Беляева В.Ф.), Матвеева Кира (гобой), лауреат международного конкурса, студентка МГК им. П.И.Чайковского, выпускница ВШМ РС(Я), класс Саввина Н.И., Тумусов Александр (фортепиано), лауреат международного конкурса, студент МГК им. П.И.Чайковского, выпускник ВШМ, РС(Я), класс Лебедева С.И., Никифор Яковлев (фортепиано, композитор), студент МГК им. П.И.Чайковского, выпускник ВШМ РС(Я), класс Лебедева С.И., Дмитрий Пикутский (баритон) лауреат международного конкурса, студент МГК им П.И.Чайковского, выпускник ЯМУ им. М.Н. Жиркова, класс Колодезниковой В.И., Сергей Жилкин (фортепиано), преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных

Концерт прошёл с большим воодушевлением, успехом и неподдельным интересом со стороны московских зрителей.