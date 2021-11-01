Московские онкологи — о потенциале якутских коллег

«Уровень – достойный». Так оценили потенциал Якутского республиканского онкодиспансера доктора ФГБУ НМИЦ им. Н.Н. Блохина, которые прибыли в Якутск, чтобы оценить, как в регионе реализуется федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Группу московских специалистов, в составе которой врач-онколог Алексей Климов, ведущий научный сотрудник хирургического отделения Амир Абдуллаев, врач-радиотерапевт Анна Потапова, научный сотрудник отделения химиотерапии Александр Кузьминов, врач-эндоскопист Валерия Лозовая, возглавляет заместитель директора центра Тигран Геворкян. Гости из Москвы приняли участие в обходе, а также, в содружестве с якутскими коллегами, выполнили ряд высокотехнологичных операций, включая столь сложную, как, например, операция Льюиса.

Как заметил Тигран Геворкян, в Якутию специалисты онкоцентра им.Н.Блохина приезжают уже не впервые. И во многом это связано с реализацией федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», осуществляемого в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

— Основная цель таких поездок – это организационно-методическая помощь, направленная на решение задач онкослужбы регионов. Мы курируем Дальний Восток, включая Якутию. Не только ежегодно приезжаем в республику, но и, помимо этого, мониторим ситуацию в течение года. Это позволяет быть в курсе практически всех значимых событий онкослужбы вашего региона, а значит, и получать объективную картину ее деятельности. В случае возникновения каких-то проблем подключаемся и с помощью методической работы, образовательных программ помогаем региональной онкослужбе их решить, — сказал он.

При этом, заметил он, в Москве прекрасно понимают: в силу особой специфики Якутии с ее огромными расстояниями и малой плотностью населения, на выполнение различных задач, связанных со снижением смертности от рака, в частности, его ранее выявление, врачам нашей республики требуется больше усилий и особый профессионализм. «В Якутии сложнее отрабатывать мероприятия, связанные например, с диспансеризацией, обследованием населения, так как в силу удаленности населенных пунктов на это приходится тратить больше усилий, чем в любом другом регионе. Но, несмотря на это, мы видим сопоставимые показатели по достижению ряда результатов», — сказал он.

В целом те перемены, что происходят в последние годы в онкослужбе Якутии, он оценил достаточно позитивно.

— Наши коллеги смогли развернуть неплохую хирургическую базу, они используют современные технологии для оперативных вмешательств. Мы видим, как в последние два года было организовано обучение врачей за пределами республики и России. А это позволило хирургам Якутского онкодиспансера начать выполнять операции в таком объеме, что их пациентам уже не нужно выезжать ради этого в федеральные центры. Это — один из несомненных плюсов вашей онкослужбы, — сказал Тигран Геворкян.

Отметил он и хороший уровень обеспеченности противоопухолевыми лекарствами, чего, по его мнению, удалось достичь не только благодаря федеральному проекту, нацеленному на снижение онкозаболеваемости, но и правильной организационной тактике как руководства самой онкослужбы Якутии, так и властей региона, обеспечивших ЯРОД необходимыми условиями для работы.

Однако впереди и онкологов, и здравоохранение республики ожидают не менее важные задачи.

— Следующий этап развития онкослужбы – это комплексный подход и совершенствование механизмов взаимодействия между специалистами разного профиля. Для достижения наилучших результатов лечения необходимо объединять усилия. Нужна их коммуникация между собой: первичного звена с диагностической службой, онкологов — с врачами другими специальностей, и т.д. Ведь онкобольной может оказаться у эндокринолога, кардиолога и пр. И, наоборот, в ЯРОД лечатся больные с массой сопутствующих патологий. Поэтому задача регионального Минздрава в том, чтобы на основе тех результатов, которые онкодиспансеру уже удалось получить, такие же организационные подходы были бы экстраполированы на остальные сегменты здравоохранения региона. И я уверен, что ему это удастся, — резюмировал Тигран Геворкян.