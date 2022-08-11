11.08.2022
15:40
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Светская хроника
Московские каникулы Юлияны
Хомусист-виртуоз мира, этно-певица Юлияна рассказала в соцсети о своих Московских каникулах. Компанию Юлияне составил известный Эдик Якут.
Вместе они погуляли на дне рождении Руслана Тагиева, солиста группы ГРАДУСЫ.
На этом праздничная программа певицы не закончилась, хомусистка полетела на день рождения своей подруги:
Попала на сплошные праздники, всех благодарю за отличный отдых — пишет Юлияна.
Фото: Из соцсетей
Источник: Соцсети
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