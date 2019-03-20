Московские эксперты о мартовских событиях в Якутии

В эти дни российские СМИ бурно обсуждают резонансное преступление в Якутии и круги от него. С экранов телевизоров льются различные мнения – кто-то предлагает радикальные меры, вплоть до полной депортации всех мигрантов, а кто-то встает на защиту «бедных гастарбайтеров». Ясно лишь одно: проблема мигрантов для современной России достигла точки кипения и требует незамедлительного решения.

А что думают по этому поводу не профессиональные политики, а обычные москвичи? Как они видят ситуацию со стороны? Мнения московских экспертов собрал для SakhaLife Сергей ВИНОКУРОВ.



Илья ГРАЩЕНКОВ, руководитель центра развития региональной политики: Это фаза национального возрождения

– Якутия переживает фазу своего национального возрождения. Народ Саха ищет свою идентичность. Это правильный процесс, но на начальных этапах он вызывает агрессию против чужаков. Учитывая замкнутый образ жизни якутов, любое преступление, направленное против них приводит к масштабной мобилизации всего населения. Учитывая, что в Якутии очень развит свой «внутренний интернет» и группы в What’s up, новости быстро распространяются, а людей легко собрать вместе. Эти факторы и приводят к тому, что если вдруг где-то упадёт искра, то полыхнёт вся республика. Проблема эта не нова, она была и при прошлом главе республики, есть и при нынешнем. Поэтому проблема острой реакции на эмигрантский вопрос за одно поколение не решить. Что делать выходцам из Средней Азии? Тяжело сказать. Многие не в ответе за бесчинства своих земляков, но они должны понимать, что в Якутии они могут попасть под раздачу и, переезжая сюда, стоит это учитывать. Есть более спокойные регионы — ЦФО, СЗФО и другие, а так же на Дальнем Востоке, например, та же Бурятия или Забайкалье. Якутия стоит особняком, так как это государство в государстве и в целом всё, что там сегодня происходит – это правильное движение, пусть и не для всех удобное.



Турсумбай КУБАТБЕКОВ, руководитель МОО «Киргизское единение — Кыргыз биримдиги», профессор РУДН: Мы осуждаем…

– Мы — кыргызская диаспора, проживающая в Российской Федерации, осуждаем поведение трёх наших граждан в Якутии. Пусть за своё преступление они ответят по закону. От имени нормальных людей, граждан огромного Кыргызстана приношу свои извинения всем жителям Якутии. Знаю, что в Якутии трудятся и живут тысячи наших сограждан, и они соблюдают законы РФ и дружны с местным населением. Есть и интернациональные семьи, что очень похвально и радостно. Мы надеемся, что подобные преступления больше не повторятся. А преступники пусть понесут наказание по закону. Народы наших стран имеют общую историю и героев таких, как Максим Кирович АММОСОВ, который является основателем не только якутской, но и кыргызской государственности. Наши народы связаны одной алтайской семьей. Веками мы жили дружно, и будем жить дружно!



Григорий ТЕЛЬНОВ, журналист: Сигнал для всей России

– ЧП с мигрантами в Якутии – сигнал тревоги не только для республики, но и для всей России. Столицу России, где я живу, в народе уже называют Москва-бадом. Грустная шутка, но она вполне отражает ситуацию: число мусульман в столице уже исчисляется миллионами. Абсолютное большинство из них честно работают и стараются соблюдать законы России.

Однако этническая преступность стала бедой, которую трудно победить. Вспомним банду GTA, которую возглавлял гражданин Киргизии Ибайдулло СУБХАНОВ – её участники, выходцы из Средней Азии, убивали в Москве и в Подмосковье автомобилистов.

Что делать? Борьба с этнической преступностью, конечно, ведется – в рядах полиции Москвы появились сотрудники, владеющие языками среднеазиатских республик, знающие национальные обычаи. То же самое нужно сделать и в регионах, где есть большое скопление мигрантов. Это особенно важно сейчас, когда экономический кризис создал конкуренцию в труде, и мигранты теряют работу первыми. И на преступления (кражи, грабежи) некоторых из них толкает нужда. А вернее – бесконтрольность властей, ведь миграционные службы и полиция не всегда успевают принимать превентивные меры.

В Швеции, где я часто бываю, приняли закон, согласно которому беженцев из африканских и азиатских стран расселяют семьями по стране так, чтобы не образовывать гетто – в городке, где появляются всего одна-две таких семьи, они быстрее вживаются в новую культурную среду.

Нынешняя молодёжь, приезжающая в Россию на заработки, знает про нашу страну лишь по фильмам и рассказам. Моральные нормы и обычаи, которых они придерживались у себя дома, в России уже соблюдаются не так строго. Тут еще добавляются наркотики и прочие деструктивные влияния наподобие ИГИЛа. У каждого мигранта в крови сидит идеология сверхчеловека: «Мы – потомки Чингисхана». В принципе, так оно и есть. Отсюда и проблемы, которые игнорируются и нашими властями, и руководителями национальных диаспор. К счастью, правительство Якутии не позволило волнениям вылиться в массовые беспорядки. Диалог власти и народа должен продолжаться, в этом гарантия того, что подобные ЧП не повторятся вновь.



Виталий ЛУЧИНСКИЙ, финансовый советник, бизнесмен: Всем бы регионам таких руководителей!

– Я разделяю точку зрения, что присутствие мигрантов скорее полезно, т.к. они занимают в основном самые непопулярные и низкооплачиваемые рабочие места, на которые местные не хотят идти. Если бы не было мигрантов, то эти места были бы не полностью заполненными, цена труда была бы намного выше, что вело бы к росту стоимости конечной продукции и услуг. С другой стороны, отсутствие миграционной политики и управляемого процесса ведет к притоку низкоквалифицированной рабочей силы, что негативно сказывается на качестве работы. Но тут спрос на дешевую рабочую силу порождает предложение.

В целом понятно, что недовольство местного населения накопилось по каким-то другим причинам. А инцидент с девушкой – это скорее повод, спусковой крючок. Это очевидно подтверждает и статистика, раз никого не смущает, что 292 преступления было совершено соотечественниками, людьми, которые возможно росли и жили рядом. Думаю, проблема в республике будет быстро решена. В Якутию пришло новое поколение руководителей, которые не занимаются болтовней и демагогией, а берутся за конкретные дела. Наблюдаю за деятельностью Айсена НИКОЛАЕВА и Сарданы АВКСЕНТЬЕВОЙ и думаю: вот всем бы регионам таких энергичных, амбициозных и требовательных руководителей! Россия меняется на глазах в лучшую сторону. Еще бы денег чуть-чуть побольше и всё будет у нас отлично!



Татьяна ЗАЛУЖНАЯ (ЛЮБАША), композитор, певица: Одного извинения мало…

– Я человек мирной профессии и в политику стараюсь не вмешиваться. Но жизнь устроена так, что хочешь ты этого или нет, всё равно будешь вовлечен в чьи-то грязные игры или интриги. Якутия, да и в целом весь Дальний Восток развивается за счет неконтролируемого приезда мигрантов. Никто не говорит, что они плохие, просто, когда этот процесс неконтролируемый, то вместе с добропорядочными мигрантами прибывает целая масса людей, которые нигде не учитываются и о которых мы ничего не знаем. Среди них много людей, скрывающиеся у себя на родине за какие-либо преступления. Вот тут и начинаются проблемы. Одного извинения мало, что и сделала киргизская диаспора. Как решить вопрос? Нужно садиться за стол переговоров не только с представителями киргизской диаспоры, а со всеми. Надо собираться и открыто говорить о существующих проблемах. Сейчас самое главное – не допустить вспышки насилия. И надо понимать, что эта проблема существует не только в Якутии, а по всей России. А вообще, на мой взгляд, вопрос должен решаться на уровне Госдумы, а не региональных властей. Нужны сильные, работающие законы. Вот тогда и будет порядок в стране.



Федор ЕГОРОВ, якутянин, живущий в Москве: Мигрантов я не виню…

— В Австрии, где я жил несколько лет, каждый мигрант состоит на учете. Властям известно, где они живут и работают. Они честно платят налоги и стараются жить, уважая местные законы. Понятное дело, страна маленькая, легче поддается контролю. Но дело тут не в территории, а в честности австрийских властей, которые восхищают своей принципиальностью и неподкупностью. Почему у нас так не происходит? Мигранты – дешевая рабочая сила, а значит много неучтённых денег. Как это может не нравиться? В республике есть специально обученные люди, которые в ущерб национальных интересов «крышуют» мигрантов, в том числе и «черный бизнес». Это преступление против народа и государственности. Мигрантов я не виню. Они всего лишь заложники ситуации, вынужденные на чужбине зарабатывать свой рубль, который им достается большим потом. Не хочу сказать, что инцидент с изнасилованием стал толчком к раздумью о судьбе мигрантов. Время само диктует правила игры. Отрадно, что власть имущие во главе с Айсеном Николаевым, наконец, обратили внимание на эту проблему. Миграционная политика должна быть направлена на защиту интересов жителей республики. Должны быть предприняты меры по борьбе с незаконной миграцией и главным ее источником – незаконным предпринимательством.