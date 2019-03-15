Московская школа управления СКОЛКОВО завершает обучение управленческих команд в Якутии

Колледжи и техникумы защитят свои проекты стратегического развития перед Правительством республики

С 18 по 23 марта начнет работу заключительный модуль «Стратегия и дорожное картирование» обучения школы управления Сколково по внедрению Международной образовательной программы «Управление изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики регионов».

Напомним, что Якутия в числе пяти регионов России принимает участие в пилотной программе «Управление изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики регионов». В ней принимают участие представители семи колледжей и техникумов республики.

В первый день состоится парад кейсов, где выступят приглашенные эксперты из Хабаровского края и пройдет дискуссионная сессия «Трансформация колледжа», после чего Даниил Добрынченко, руководитель проектной работы Московской школы управления Сколково даст установку командам.

В течение 5 модуля команды будут работать над проектами, которые защитят перед Председателем Правительства Якутии Владимиром Солодовым. Лучшие проекты будут представлены Главе республики Айсену Николаеву.

В итоге обучения профессиональные образовательные организации разработают новые программы развития своих учреждений под потребность работодателей, в которые должны будут включить новые подходы, технологии обучения и требования. При этом вторым основным итогом обучения должны стать проекты развития самих участников – их компетенций и возможности профессионального роста.

В дальнейшем, участники программы внедрят разработанные проекты флагманского развития своего образовательного учреждения в жизнь, с целью решения кадровой обеспеченности приоритетных направлений экономики региона.

Программа разработана проектной командой Центра образовательных разработок бизнес-школы СКОЛКОВО, целью которой является обучение управленческих команд представителей СПО, органов государственной исполнительной власти и предприятий – работодателей ведущим практикам управления и механизмам взаимодействия с работодателями. Программа объединяет различные форматы обучения, включая лекции профессоров и экспертов, разбор российских и международный кейсов, работу в компьютерном симуляторе. Перед слушателями выступают российские и международные эксперты в сфере управления образованием, новых образовательных технологий, лидеры мнений и ведущие профессора бизнес-школы СКОЛКОВО. Основным элементом является работа в группах с модераторами и экспертами, в результате которой управленческие команды готовят и защищают перед экспертной комиссией проекты стратегического развития своих образовательных учреждений.

Команды — участники программыРЕГИОН-ПРОФИ являются Южно-Якутский технологический колледж, Алданский политехнический техникум, Горно-геологический техникум, Мирнинский региональный технический колледж, Якутский технологический техникум сервиса, Жатайский техникум и Якутский коммунально-строительный техникум.

Форма обучения – очно-заочная (модульная). Объем обучения — 282 академических часа. Программа состоит из 5 модулей:

Модуль 1 «Профессиональное образование в эпоху цифровой трансформации»;

Модуль 2 «Платформы и гибридные системы»;

Модуль 3 «Новые образовательные технологии»;

Модуль 4 «Новые управленческие технологии»;

Модуль 5 «Стратегия и дорожное картирование».

Главная идея данной программы – развитие региона и формирование кадров для перспективных и будущих отраслей республики.