Московская прокуратура вынесла предостережение фешн-блогеру за использование инстаграма*

Фешн-блогер Вероника Логинова получила официальное предостережение прокуратуры о «недопустимости» использования соцсетей инстаграм* и фейсбук*. «Роскомсвобода» пишет, что это первый подобный случай в России.

18-летняя Логинова получила «предостережение о недопустимости нарушения закона» из московской Кунцевской межрайонной прокуратуры. Документ вручили ее матери правоохранители. В нем говорится, что ведомство провело некую проверку и установило, что ее дочь готовилась совершить «противоправные действия, содержащие признаки экстремистской деятельности».

Правоохранители решили, что блогер привлекает пользователей в эти соцсети и выкладывает туда рекламу, а это может «рассматриваться как форма участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней неопределенного круга лиц». За это — «склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации» — грозит до восьми лет лишения свободы, а за нарушение закона о противодействии экстремизму предусмотрена административная ответственность, напомнила прокуратура.

«То есть по логике прокурора теперь за любое „подписывайтесь на меня в инстаграме“ грозит до 14 лет лишения свободы!» — предположил глава юридической практики «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. Он добавил, что «при таком подходе все под ударом, даже те, кто постит котиков и продает хенд-мейд». Логинова отметила, что ни разу не писала о политике в своем блоге.

* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Источник: daily.afisha.ru