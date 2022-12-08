Московская премьера нового фильма Дмитрия Давыдова — трагикомедии «Молодость»

«Молодость» — новая работа режиссера Дмитрия Давыдова, признанного «настоящим феноменом» современного кино.

19 января на широкие экраны России выходит новый фильм Дмитрия Давыдова — трагикомедия «Молодость»!

«Молодость» – это шестая работа одного из главных якутских режиссеров современности, в которой он также выступил продюсером и сценаристом. Премьера фильма состоялась на 44-м ММКФ, где кино собрало восторженные отзывы критиков.

Синопсис: В поисках счастья и друзей обаятельный неудачник Вася возвращается из города в родное село. Вот только бывшие одноклассники давно повзрослели: у них дети, работа и все по правилам. Каким будет его возвращение в беспечную молодость?



«Молодость» — это самоироничное кино, с абсурдистским юмором, снятое в клиповой манере под аккомпанемент якутской группы «Хардыы», пионеров якутского рока, с юмористическими отсылками ко времени 90-х, в целом одного из самых популярных отрезков времени для кинематографической рефлексии.

«Духоподъемная трагикомедия о такой вот вечной молодости» – одна из самых метких характеристик среди первых отзывов на картину.

Пресс-показ фильма вместе с режиссером Дмитрием Давыдовым состоится 13 декабря в 11.00 в 8 зале кинотеатра Каро Октябрь в Москве.

После показа пройдет обсуждение с режиссером.

Адрес: Москва, ул.Новый Арбат, 24. 3 этаж, 8 зал.