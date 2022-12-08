08.12.2022
21:15
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Культура

Московская премьера нового фильма Дмитрия Давыдова — трагикомедии «Молодость»

«Молодость» — новая работа режиссера Дмитрия Давыдова, признанного «настоящим феноменом» современного кино.

19 января на широкие экраны России выходит новый фильм Дмитрия Давыдова — трагикомедия «Молодость»! 
«Молодость» – это шестая работа одного из главных якутских режиссеров современности, в которой он также выступил продюсером и сценаристом. Премьера фильма состоялась на 44-м ММКФ, где кино собрало восторженные отзывы критиков.  
Синопсис: В поисках счастья и друзей обаятельный неудачник Вася возвращается из города в родное село. Вот только бывшие одноклассники давно повзрослели: у них дети, работа и все по правилам. Каким будет его возвращение в беспечную молодость? 

«Молодость» — это самоироничное кино, с абсурдистским юмором,  снятое  в клиповой манере под аккомпанемент якутской группы «Хардыы», пионеров якутского рока, с юмористическими отсылками ко времени 90-х, в целом одного из самых популярных отрезков времени для кинематографической рефлексии.
«Духоподъемная трагикомедия о такой вот вечной молодости» – одна из самых метких характеристик среди первых отзывов на картину.  
Пресс-показ фильма вместе с режиссером Дмитрием Давыдовым состоится 13 декабря в 11.00 в 8 зале кинотеатра Каро Октябрь в Москве.
После показа пройдет обсуждение с режиссером.
Адрес: Москва, ул.Новый Арбат, 24. 3 этаж, 8 зал. 

Фото: Провзгляд
Источник: Провзгляд

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