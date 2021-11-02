Мощный всплеск тепла в Якутии — прогноз Вильфанда

Температура выше нормы на 6-10 градусов прогнозируется 6 ноября практически по всей России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Очень интересная ситуация прогнозируется в субботу. На всей территории страны температурные аномалии будут положительными. Максимальные аномалии ожидаются в Красноярском крае, Магаданской области и на востоке Якутии. Вильфанд отметил, что такой мощный всплеск тепла будет связан с господством атлантических воздушных масс, что бывает довольно редко.

«В Якутии наблюдается редчайший случай — тепло обусловлено переносом атлантического воздуха. Эти атлантические воздушные массы пересекают все: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья», — уточнил он.