03.04.2023
17:26
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Происшествия

Мощное землетрясение произошло на Камчатке

На юге Камчатского края днем в понедельник, 3 апреля, произошло землетрясение магнитудой 6,9. Люди выбежали из домов. Есть сообщения о повреждениях в некоторых зданиях, в частности в ряде офисных центров и в педагогическом колледже. В зданиях от толчков падала мебель и техника.

Оперативные группы спасателей и пожарных обследуют здания в Петропавловск-Камчатском, Елизово и Вилючинске. На этих территориях толчки ощущались силой до 5–6 баллов. По предварительной информации, жертв и разрушений нет. Организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие произошло 3 апреля в 15:06 по камчатскому времени на глубине 100 км. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива в 44 км южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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