04.11.2022
17:18
95
Природа
Мощное северное сияние озарило небо над Зырянкой
Яркие всполохи северного сияния, в течении всего нескольких минут, наблюдали в Зырянке прошедшей ночью.
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
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