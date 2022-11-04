04.11.2022
17:18
95

Природа

Мощное северное сияние озарило небо над Зырянкой

Яркие всполохи северного сияния, в течении всего нескольких минут, наблюдали в Зырянке прошедшей ночью.

Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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