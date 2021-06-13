Мошенники заставили молодую якутянку взять займ

Мошенники заставили взять займ и похитили свыше 200 000 тысяч рублей у специалиста Центра занятости Кобяйского района.

В отделении МВД России по Кобяйскому району 29-летняя девушка рассказала, что к ней поступил звонок от банка «Сбер», «сотрудник» которого сообщил, что мошенники оформили от её имени кредит на 500 000 рублей.

— Чтобы аннулировать нежелательный займ, оформите новый на 210 000 рублей, — сообщил «лжебанкир».

Девушка через свой компьютер, удалённо, подала заявку на кредит, который тут же был одобрен. К ней поступил другой звонок из «банка», где сообщили, чтобы она направила коды, поступившие через «900», специалист Центра занятости этим и занялась. У неё в 3 этапа были списаны все деньги. Опомнившись, девушка заблокировала кредитную карту, но было уже поздно.

Заявление принято в производство уголовного розыска.

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