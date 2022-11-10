10.11.2022
09:59
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Происшествия

Мошенники заработали 56 млн рублей на продаже «криптовалюты»

SakhaLife.ru.

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ростовской области. Он обвиняется в совершении 15 эпизодов преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного и особо крупного ущерба)

По версии следствия, в 2020 году была создана организованная преступная группа с определенной иерархической структурой, с разделением по территориальному принципу, в составе которой действовали «операторы колл-центра», «кураторы», «сборщики» и «обнальщики».

Члены организованной группы, представляясь менеджерами международной финансовой организации, под предлогом быстрого заработка на фондовой бирже и на рынке криптовалют, вводили в заблуждение жителей различных регионов Российской Федерации, которые под воздействием обмана переводили злоумышленникам денежные средства.

Обвиняемый, вступив в состав организованной группы, выполнял роль «обнальщика», обеспечивая обналичивание похищенных денежных средств.

Общая сумма причиненного гражданам ущерба составила более 56 млн рублей.

С обвиняемым прокуратурой заключено досудебное соглашение, уголовное дело в его отношении выделено в отдельное производство. 

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в Томпонский районный суд с дислокацией в пгт. Батагай Верхоянского района Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

В отношении иных членов организованной группы расследование продолжается.

Уголовное дело расследовано Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по РС(Я).

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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