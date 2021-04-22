Происшествия
Мошенники запугали жителя Якутии
61 – летнему жителю Мирнинского района Якутии позвонили якобы представители банка и сообщили, что на его имя оформлен кредит.
Для его «аннулирования» они предложили потерпевшему лично оформить кредит в банке и перечислить заемные средства на «безопасный счет». Испугавшись нежелательных долговых обязательств, мужчина согласился. Он делал всё, о чем его попросили лжесотрудники банка, и перечислил на указанный мошенниками счет 485 000 рублей. После чего «банкиры» перестали выходить на связь.
Уважаемые граждане! Полиция убедительно просит не реагировать на подобные звонки! Важно помнить, что настоящие сотрудники банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, блокировка карты, оформление кредита без ведома владельца карты и т.д.). Будьте бдительны и берегите свои накопления!
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