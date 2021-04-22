Мошенники запугали жителя Якутии

SakhaLife.ru.

61 – летнему жителю Мирнинского района Якутии позвонили якобы представители банка и сообщили, что на его имя оформлен кредит.

Для его «аннулирования» они предложили потерпевшему лично оформить кредит в банке и перечислить заемные средства на «безопасный счет». Испугавшись нежелательных долговых обязательств, мужчина согласился. Он делал всё, о чем его попросили лжесотрудники банка, и перечислил на указанный мошенниками счет 485 000 рублей. После чего «банкиры» перестали выходить на связь.