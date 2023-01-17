Мошенники забрали у бабушки последние миллионы

80-летняя пенсионерка из Якутска обогатила телефонных мошенников на 2,1 миллионов рублей.

В отдел полиции г. Якутска обратилась 80-летняя пенсионерка. Пожилой женщине вечером поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником банка и сообщил о несанкционированной попытке списания денежных средств с её счета. Звонивший «специалист» был убедителен и финансово подкован при разговоре, поэтому не вызвал у потерпевшей ни малейших подозрений.

В ходе общения пенсионерка назвала свои банковские данные, а также трехзначный код с оборота карты. Кроме того, по инструкции лжесотрудника банка она скачала приложение «AweSun», с помощью которого мошенники получили удалённый доступ к телефону и похитили со счета все личные сбережения в размере 2 177 000 рублей.

Уважаемые якутяне! При поступлении телефонного звонка из «банка» или «правоохранительных органов» с сообщением о «подозрительной операции по банковскому счёту», «оформлении третьим лицом кредита на ваше имя», «несанкционированном списании денежных средств» помните – это мошенники!