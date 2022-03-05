Мошенники вновь активизировались

Телефонные мошенники с новой силой обманывают россиян. Аферисты пользуются тем, что люди находятся в стрессе.

Классика жанра – аферист представляется сотрудником банка и сообщает, что ваш счет взломан или предлагает поменять деньги по льготному курсу, совершить операцию, которая якобы защитит сбережения от возможной инфляции. Злоумышленники также могут сообщить вам, что заявка на кредит, которую вы не подавали, одобрена. Вас спросят, действительно ли вы подавали заявку, а когда вы ответите «нет», вам предложат некие алгоритмы по «спасению» средств, например, перевести их на «специальный защищенный» счет.

Еще один распространённый способ: вас пытаются убедить, что в банк пришел мошенник с доверенностью, подписанной вами же. Деньги надо срочно перевести на другой счет, уверяет человек на другом конце провода.

Недавно в СМИ озвучили еще несколько новых схем мошенничества: вам звонят, кончено же, «из банка» и сообщают, что кредитная организация тоже попала под санкции. А для того, чтобы проверить действительна ли ваша карта, либо спасти ваши сбережения от «заморозки», необходимо продиктовать смс-код. Вторая схема: звонящий посоветует вам снять все деньги из банка и перевести их на отдельный счет – из-за отключения России от SWIFT. Разумеется, это аферисты.

Просим быть вас более бдительными и осторожными, трижды подумать. Не поддавайтесь на предложения незнакомцев об обмене валюты по выгодному курсу, не пользуйтесь услугами неофициальных обменных контор, не реагируйте на звонки с неизвестных номеров. Ни в коем случае не сообщайте данные своей платежной карты, трехзначный код с ее оборота, какие-либо коды из СМС-сообщений. Самым верным будет прекратить общение без лишних объяснений и набрать самостоятельно номер горячей линии банка с оборотной стороны своей платежной карты.

Бесплатный колл-центр АЭБ: 8-800-100-34-22.