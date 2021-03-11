Мошенники ударили по слабому месту арктических районов

За последние дежурные сутки в отделения МВД России по Анабарскому и Верхнеколымскому районам начали поступать заявления местных жителей о фактах дистанционных мошенничеств, совершенных в их отношении.

Схема обмана, по которой действовали преступники уже неоднократно освещалась МВД республики. Напомним, что, пользуясь отдаленностью районов, повышенными ценами на необходимые товары, либо их отсутствием, злоумышленники под видом предпринимателей через телефонную связь сообщают местным администрациям о скорой доставке ГСМ на их территории. При этом просят разослать объявления в местные группы через WhatsApp. Не подозревая обмана, представители администраций населенных пунктов, рассылают объявления. Категория населения, которая испытывает нехватку ГСМ, увидев объявления, направленные от представителей местных администраций, связывается с мошенниками, а те, в свою очередь, требуют предоплату. Получив деньги, преступники перестают отвечать на звонки.

По данным Управления уголовного розыска МВД республики в настоящий момент в полицию обратились 8 потерпевших. Размер ущерба устанавливается.

Будьте бдительны. Не доверяйте незнакомым людям.