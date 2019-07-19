Мошенники стали выманивать в соцсетях деньги на похороны

На эту уловку попался житель Алдана.

В дежурную часть полиции с заявлением обратился 22-летний житель г. Алдан. Мужчина сообщил, что неизвестные, путем обмана и злоупотребления доверием, используя страничку в социальной сети, похитили его денежные средства.

Выяснилось, что на одной из популярных социальных сетей молодой человек получил сообщение от своей подруги. Девушка просила перевести ей деньги в долг на похороны матери. Ничего не подозревая, молодой человек выполнил просьбу и перевел 21 800 рублей на указанный счет. Позже ему стало известно, что страничка его знакомой была взломана неизвестными лицами. Об этом он узнал, когда связался с подругой по телефону.

Проводится проверка.