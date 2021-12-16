Мошенники стали обманывать через сервис бесплатных объявлений

В последнее время все чаще мошенники начали обманывать пользователей сервиса бесплатных объявлений, сообщает пресс-служба МВД региона.

32-летняя продавщица салона цветов через приложение бесплатных объявлений опубликовала информацию о продаже джинсовых брюк за 2 тысячи рублей. Вскоре откликнулась потенциальная покупательница, которая написала ей в мессенджере «WhatsApp», отправила ей ссылку, якобы для получения оплаты за товар.

Пройдя по ссылке, женщина ввела данные своей банковской карты и смс-код. Сразу после этого с карты были списаны 20 тысяч рублей, после чего «покупательница» перестала выходить на связь, а потерпевшая поняла, что её обманули.