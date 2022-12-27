Мошенники снова в выигрыше

Три жительницы г. Якутска «инвестировали» мошенникам крупные суммы.

В Якутске 36-летняя врач больницы, 53-летняя женщина и 66-летняя пенсионерка стали жертвами лжетрейдеров, желая заработать на инвестициях. В общей сложности они пополнили счета злоумышленников на 596 600 рублей.

Потерпевшие попались на одинаковую схему: женщины увидели в интернете рекламу дополнительного заработка путем вложения и приумножения денежных средств и оставили заявку. Вскоре им поступили звонки от якобы менеджеров компании, которые рассказали, что за короткий срок можно хорошо заработать и пообещали высокую прибыль. Поверив и надеясь извлечь быстрый доход, женщины «инвестировали» крупные суммы, в том числе и заемные. Через некоторое время, не дождавшись высокой доходности, потерпевшие осознали, что их обманули, отправив мошенникам к тому времени все свои денежные средства.

Уважаемые граждане! Напоминаем о правилах защиты от мошенничества:

Проверяйте наличие у компании лицензии. Это можно сделать на сайте Центрального банка РФ.

Не переходите по неизвестным ссылкам и не регистрируйтесь на подозрительных сайтах.

Никогда не сообщайте полные данные ваших банковских карт и не спешите перечислять все имеющиеся денежные средства посторонним лицам.

Помните, что ни один брокер не может гарантировать 100-процентное получение прибыли. Инвестирование – всегда риск!

Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, незамедлительно прервите разговор и перезвоните по номеру 102 или 112.