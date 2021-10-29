Мошенники разыграли спектакль для обмана супругов и похитили более 2 миллиона!

В текущем году много якутян стало жертвами мошенников под видом банковских работников. Схема проста: аферисты представляются по телефону сотрудниками банка и уверяют, что на имя человека оформляется крупный займ, после чего убеждают взять «зеркальный» кредит, чтобы аннулировать действия мошенников. Хоть сценарий может развиваться по-разному, но суть всегда остается одной: потерпевший берет крупный кредит и переводит все заемные средства аферистам. Так случилось и с 47-летним жителем г. Ленска, который больше месяца оформлял в разных банках кредиты и отправлял деньги мошенникам. Потерпевший в беседе с полицейскими рассказал, что был наслышан о дистанционных мошенниках, но не думал, что такое может произойти с его семьей. Несмотря на всю его уверенность, аферистам легко удалось похитить у них более 2 миллионов рублей.

В начале сентября ленчанину позвонил с номера +7-495-069-6522 мужчина, представившийся заместителем финансового руководителя Центробанка. Он обратился к нему по имени-отчеству и уточнил, подтверждает ли тот перевод на 450 тысяч рублей, на что мужчина ответил отказом. Узнав, что он является клиентом «Газпромбанка», звонивший якобы перевел его на специалиста данного банка «Викторию». В свою очередь она сообщила, что мошенники подали от его имени заявку на кредит на 400 тысяч рублей. Чтобы усыпить бдительность, женщина использовала в своей речи финансовую терминологию. «Виктория» сказала, что ему нужно оформить кредит на ту же сумму, тогда она откроет «зеркальный счет» на его имя, куда следует перевести заемные средства. Спустя некоторое время мужчине позвонили из полиции, однако номер был подменный и с жертвой разговаривал сообщник женщины. Лжесотрудник настоятельно рекомендовал следовать всем советам работницы банка. Для убедительности он отправил в мессенджере фотографию служебного удостоверения и попросил никому не сообщать об их разговоре. После этого потерпевший окончательно поверил незнакомцам и согласился выполнять их указания, придерживаясь сценария аферистов.

В тот же день ленчанин оформил в «Газпромбанке» кредит на 400 000 рублей, обналичил его и по указанию «Виктории», с которой постоянно находился на связи, перевел всю сумму частями по 15 000 рублей через банкомат на «безопасный счет», выдуманный мошенниками.

Потом с ним снова связалась лжесотрудница банка и сказала, что ему надо срочно взять в «Сбербанке» еще один кредит на 400 000 рублей, потому что мошенники подали новую заявку от его имени. Но мужчине одобрили только 250 000 рублей. Заёмные средства он опять перевел суммами по 15 000 и 10 000 рублей на различные счета, продиктованные аферисткой.

Через 2 дня «Виктория» убедила его оформить очередной кредит в «Почта Банке» на 150 000 рублей. При этом ему выдали кредитную карту на сумму 100 000 рублей. Мужчина обналичил все заемные средства и перевел их.

После чего лжесотрудница банка снова порекомендовала взять кредиты. На этот раз он отправился в «ВТБ» и в «Совкомбанк», но там ему отказали.

В октябре потерпевшему позвонил якобы представитель Федеральной финансовой службы «Алексей Юрьевич» и сказал, что ему нужно оплатить 166 000 рублей в качестве пошлины за финансовую ячейку. Мужчина ответил, что у него нет такой суммы, тогда ему посоветовали занять деньги у знакомых. Он взял в долг у бабушки 120 000 рублей, добавил 50 000 рублей из личных средств и перевел их на счет, продиктованный лжесотрудницей банка.

Затем ему позвонил «советник финансов Департамента финансов г. Москвы» и, чтобы обойтись без выплаты налогов, предложил купить за 199 200 рублей у них облигацию на сумму 1,5 миллиона. С этого момента мужчина поставил в известность свою жену, которая до этого момента не знала о финансовых операциях мужа. Он убедил её оформить кредит на 150 000 рублей в «Сбербанке», к этой сумме он добавил 50 000 рублей и снова отправил на аферистам.

Вечером ему поступил звонок от лжесотрудницы банка. Она сообщила, что на супругов открыт общий «семейный счет», а на его жену уже оформлен кредит на 400 000 рублей, который нужно срочно погасить. Далее аферистка продолжила разговор с женой заявителя. В итоге женщина оформила на себя кредиты на около 500 000 рублей и перевела деньги на счета, продиктованные мошенниками.

Также потерпевшему звонил «страховой агент», которому он оплатил 120 000 рублей в качестве страхового взноса, и «сотрудник налоговой службы», напугавший мужчину блокировкой всех счетов, если тот не заплатит налог в 70 000 рублей, что заявитель и сделал.

Супруги слишком поздно поняли, что стали жертвами обмана и методично отправляли деньги мошенникам. К этому моменту они успели перевести аферистам около 2 159 000 рублей.

Уважаемые якутяне! Не повторяйте чужих ошибок! Никогда не действуйте по инструкциям, полученным в результате телефонного разговора с незнакомцем. Помните, что понятий «резервный/ безопасный» счёт не существует. Это уловки аферистов! Не переводите свои сбережения на чужие счета. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, сразу же позвоните на «горячую линию» своего банка либо лично посетите отделение и убедитесь, что с вашими счетами всё в порядке. Всегда держите в тайне от других лиц конфиденциальные данные ваших банковских карт, а именно: номер и срок действия, фамилию и имя, СVV–код, одноразовые коды из СМС-сообщений.