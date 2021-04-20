20.04.2021
11:30
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Происшествия

Мошенники «развели» еще одного якутянина

46-летний житель г. Удачный лишился 37 000 рублей, продиктовав аферистам реквизиты карты и смс- код транзакции.

Заявителю под видом сотрудников банка позвонили мошенники и сообщили, что у него имеется просроченная задолженность по кредиту. Для «выяснения обстоятельств» они попросили потерпевшего продиктовать номер банковской карты, а также пришедший на телефон смс – код. Ничего не подозревающий мужчина выполнил требуемые условия, после чего с его счета было похищено 37 000 рублей.

Уважаемые граждане! Полиция просит не поддерживать разговор с незнакомцами и держать в тайне конфиденциальные данные ваших банковских карт! Будьте бдительны!

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: ОМВД России по Мирнинскому району
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