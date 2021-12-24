Мошенники пытались запугать 65-летнюю якутянку, но женщина не поддалась!

22 декабря 65-летнюю женщину пытались обмануть дистанционные мошенники, но не смогли. Жительницу Якутска не подвела интуиция и предупреждения, которыми сейчас пестрят все СМИ и социальные сети.

Преступники действовали по «накатанной» схеме. Работающей пенсионерке позвонил «полицейский» из Москвы и сказал, что от ее имени по доверенности в одном из банков столицы пытались снять деньги. Якобы работники банка отпугнули мошенника и он сбежал. Теперь этим занимаются «оперативники» и она должна помочь, а также обналичить свои деньги в размере 200 000 рублей и отправить на «безопасный счет». Сперва женщина разволновалась, кому захочется лишиться сбережений, да еще под Новый год?!

Она пошла в банк, сняла все свои деньги, но там ее одолели сомнения и она не стала отправлять свои кровные на какие-то непонятные счета. Женщине стали поступать массированные звонки от мошенников, представлявшиеся то «полицией», то работниками «Центробанка». Дело дошло до оскорблений и угроз, что она «препятствует следственным мероприятиям» и уже на нее возбуждено уголовное дело по мошенничеству и оно уже (за сутки!) направлено в суд. С помощью приложений мошенники даже стали звонить по измененным номерам: к ней стали поступать звонки с телефона якобы дежурной части управления полиции г. Якутск. Это частый прием, который используют преступники. Но, к счастью, пенсионерка оказалась умной женщиной и попросту сама обзвонила все полицейские номера в Якутске, где ей сообщили, что она попала под «прицел» мошенников.

На вновь поступивший звонок от преступников, наша героиня ответила, что с удовольствием пойдет хоть в суд, хоть к следователю, но по повестке и заблокировала номера мошенников. А на следующий день посетила МВД по Республике Саха (Якутия), где ее выслушали и еще раз успокоили пожилого человека, что она не сделала ничего дурного, более того, она является примером для многих земляков, которые часто моложе ее, но продолжают попадаться на уловки мошенников.

Наша героиня покинула ведомство с отличным настроением и подарком для своего 9-летнего внука – сборником комиксов МВД республики, на обороте которого написано: «Артему – внуку замечательной и мудрой бабушки».

С наступающим Новым годом, дорогие жители республики. Пусть будет среди вас больше тех, которых не смогли обмануть мошенники!