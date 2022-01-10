Мошенники провели жительницу Алдана, пообещав заработок на инвестициях!

Жительница г. Алдана увидела в интернете рекламу инвестиционного фонда «Газпром-инвестиции» о возможности заработка. Перейдя по ссылке, она заполнила заявку в электронной форме. На следующий день ей поступил звонок с номера +7-812-209-5180. Мужчина представился сотрудником инвестиционного фонда, красочно описал, чем занимается их компания, какие финансовые операции проводятся, какую прибыль можно получить. Под его диктовку женщина установила приложение и перевела на QIWI-кошелек 11 150 рублей.

На следующий день с номера телефона +7-995-888-6410 позвонил другой сотрудником инвестфонда и предложил потерпевшей приобрести акции компании «Газпром», пополнив счет на 150 тысяч рублей с помощью приложения «Мой счет». Введя её в заблуждение, аферист пообещал огромную прибыль. Поверив мошеннику, она двумя операциями перевела сначала 100 тысяч рублей на QIWI-кошелек, но при попытке перевести еще 47 тысяч рублей банк заблокировал её счет. Узнав об этом «сотрудник инвестфонда» стал настойчиво просить женщину позвонить на «горячую линию» банка и разблокировать счет. Она позвонила в свой банк, и специалист ей ответил, что банковская карта была заблокирована в целях безопасности, потому что в отношении неё происходят мошеннические действия. После чего женщина обратилась в полицию. Но к тому моменту мошенники похитили у неё 111 150 рублей.

Полиция предупреждает: как бы убедительно ни звучали обещания высокой доходности, прежде чем отнести кому-то свои деньги, нужно обязательно проверить, кому вы их собрались нести. Если у компании, которая обещает вам огромные прибыли, нет лицензии Банка России –осторожно, это мошенники. Дальнейшее взаимодействие с данными компаниями небезопасно и сопряжено с риском потери всех ваших накоплений.