Мошенники продолжают обманывать жителей Мирнинского района

54-летняя жительница Мирного лишилась более 23 тысяч рублей после общения со лжеспециалистом банка. По словам потерпевшей, она ранее обращалась в финансовое учреждение с целью получения кредита, но получила отказ. Некоторое время спустя на ее сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ей одобрили кредит. При этом молодой человек добавил, что для его получения необходимо уплатить пошлину и страховку. Женщина согласилась и перечислила на продиктованный им счет 23 400 рублей. Но обещанных денег гражданка так и не дождалась.

Список жертв лжебанкиров пополнил и 52 – летний слесарь из Мирного. Мошенники взяли мужчину на испуг, сообщив, что неизвестные получили доступ к его личному кабинету. Потерпевший, полагая, что спасает свои сбережения, по инструкции звонивших оформил два кредита и собственноручно перечислил им все заемные средства — 217 059 рублей.

На аналогичную схему обмана попалась 42 – летняя жительница Удачного. Она отдала злоумышленникам 26 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Полиция в очередной раз убедительно просит проявлять бдительность и не отвечать на незнакомые номера. Помните: все телефонные звонки от имени служб безопасности банков, правоохранительных органов с информацией о попытках взлома личного кабинета, несанкционированного списания, смены номера телефона, оформления кредита без вашего ведома являются исключительно мошенническими!

ОМВД России по Мирнинскому району