Мошенники присосались к кошельку якутянки

Мошенники похитили у жительницы г. Нерюнгри более 124 000 рублей, обещая помочь при оформлении кредита

В полицию Нерюнгринского района обратилась 51-летняя местная жительница. Она пояснила, что в сентябре искала в интернете организацию, которая бы помогла в получении кредита. Найдя походящий вариант, она позвонила по номеру, указанному на сайте. Ей ответил мужчина, который представился кредитным менеджером и разъяснил условия — при одобрении кредита их компания берет комиссию в размере 5% от общей суммы. Женщину это устроило, и вскоре она получила для ознакомления на свою электронную почту договор оказания услуг посредничества. При этом её попросили оплатить за составление договора 2200 рублей, и она в тот же день перевела деньги. Затем менеджер ей перезвонил и сказал, что они отправили заявки в три банка, но один из них выяснил, что у её родственников имеется задолженность по кредитным обязательствам, поэтому финансовые организации опасаются одобрять ей кредит, и, чтобы получить деньги, надо перечислить сумму для улучшения кредитной истории. Звонивший сообщил, что сам за неё внесет 10 000 рублей, а её попросил перевести всего 1000 рублей, уверяя, что позже банк возместит все расходы. Вскоре менеджер вновь перезвонил и сказал, что якобы банк просит внести еще денег для кредитной истории. Тогда потерпевшая сдала свои ювелирные украшения в ломбард и перечислила 20 000 рублей. Через несколько дней он снова позвонил и, извиняясь и обещая, что все потраченные деньги будут возвращены, попросил перечислить 16 500 рублей, что женщина и сделала. Потом мошенники несколько раз под различными предлогами убеждали её переводить им в общей сумме 85 000 рублей. Женщина верила «кредитным менеджерам», отправляла разные суммы и ждала решения банка. Терпение у неё закончилось, когда звонивший попросил еще 25 000 рублей. Она отказалась и потребовала свои деньги обратно, на что её попросили написать заявление на возврат денежных средств и подождать ответ от 21 до 30 рабочих дней. Через три недели, не дождавшись обратной связи, женщина попыталась самостоятельно связаться с менеджерами, но все их номера были заблокированы. В общей сумме мошенники выманили у потерпевшей 124 700 рублей.