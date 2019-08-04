Мошенники представляются работниками операторов сотовой связи

В ОМВД России по Усть-Майскому району обратился 57-летний мужчина с сообщением о мошенничестве.

Мужчина пояснил, что ему позвонил неизвестный мужчина и представился работником известного оператора сотовой связи. Он сообщил, что якобы с 2015 года на имя мужчины накопились 15 000 рублей, которые хотят возместить абоненту. Для перечисления денег звонивший попросил банковские данные потерпевшего, в т.ч. пароли из смс-сообщений.

Желая получить денежное вознаграждение, мужчина продиктовал все данные своей банковской карты, в том числе и пароли с смс-сообщений. После этого на его телефон поступило сообщение о списании с банковского счета 15 000 рублей. Завершив операцию, злоумышленник бросил трубку. Выяснилсь, что к банковской карте потерпевшего подключена услуга мобильного банка.

Уважаемые граждане! Когда на телефоны граждан поступают звонки от неизвестных лиц, ни в коем случае не передавайте никаких данных, тем более реквизиты банковских карт, так как впоследствии они будут использованы для хищения денежных средств.

Будьте бдительны, никогда и никому не сообщайте реквизиты ваших пластиковых карт и счетов, любые пароли, пин-коды и иную конфиденциальную информацию. Не совершайте никаких действий под диктовку неизвестных вам людей! В таких ситуациях лучшим способом избежать хищения ваших денег будет прекращение разговора.