Мошенники похитили у жительницы Якутска более 3 млн 800 тысяч рублей

В отдел полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратилась 53-летняя жительница г. Якутск. Женщина сообщила, что неизвестные обманным путем похитили у нее более 3 800 000 рублей.

В начале июля ей позвонил неизвестный мужчина – обратившись к женщине по имени и отчеству он представился следователем Главного следственного управления г. Москва. Он сообщил, что по факту приобретения медицинских препаратов на одном из интернет-сайтов женщина признана потерпевшей и по решению суда ей положена денежная компенсация в размере 415 000 рублей. В ходе телефонного разговора мужчина сообщил, что ей нужно оплатить судебные издержки в сумме 24 900 рублей. Желая получить компенсацию, женщина согласилась и с помощью мобильного банка перевела данную сумму на указанный номер банковской карты. Затем потерпевшей позвонил другой мужчина, который представился начальником отдела финансовой службы и сообщил, что необходимо перевести страховую сумму в размере 62 250 рублей. Поверив, женщина перевела всю запрашиваемую сумму.

Через два дня на сотовый телефон потерпевшей поступил очередной звонок от лже-следователя. Он сообщил, что платеж был заблокирован налоговой службой и нужно оплатить 13 процентов от компенсируемой суммы в размере 53 950 рублей. Женщина вновь пошла на поводу и перевела деньги. Но на этом звонки не прекратились. В течение нескольких недель потерпевшей продолжили звонить те же незнакомые люди, и представляясь то работниками правоохранительных органов, то сотрудниками финансовых учреждений, в том числе Центрального банка, сообщали об увеличении положенной компенсации, вплоть до 5 000 000 рублей. Под различными предлогами злоумышленники выманивали денежные средства потерпевшей. Мошенники сообщали о необходимости оплатить страховку, госпошлину, перевозку и т.д.

Таким образом, различными суммами женщина перевела мошенникам более 3 840 000 рублей. В итоге она не дождалась обещанной компенсации и обратилась в полицию.

Уважаемые граждане! Не совершайте сомнительные финансовые операции под влиянием незнакомцев. Мошенники могут представиться кем угодно: социальными работниками, банковскими служащими, сотрудниками пенсионного фонда, операторами сотовой связи и даже сотрудниками правоохранительных органов.Ни при каких обстоятельствах не следует переводить деньги незнакомым людям! Будьте бдительны!