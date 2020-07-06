Мошенники похитили деньги у многодетной якутянки

В ОМВД России по Алданскому району Якутии обратилась 34-летняя мать троих детей. Как пояснила женщина, она в социальной сети Instagram на аккаунте «mimiland.ofisial» нашла объявление о продаже детской коляски за 17 900 рублей. Связавшись с продавцом, обсудила условия доставки, выбрала свой вариант коляски и получила реквизиты для перевода. Оплатив через мобильное приложение стоимость покупки, стала ожидать почтовую доставку посылки. Через некоторое время она обнаружила, что на странице группы, где оформила заказ, её заблокировали. Женщина поняла, что ее обманули, и решила обратиться в полицию.

Напоминаем, что приобретая товары в социальных сетях, доверяйте только проверенным поставщикам и магазинам, внимательно ознакомьтесь с оформлением страницы, прочтите отзывы других покупателей. Полная предоплата, заниженная стоимость должны Вас насторожить. Будьте благоразумны! Берегите свои деньги!