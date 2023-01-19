Мошенники под видом сотрудников ФСБ обманули алмазодобытчика

Сотрудник компании по добыче алмазов перевел телефонным мошенникам 117 000 рублей

Дистанционные мошенники убедили 39-летнего сотрудника компании по добыче алмазов из Якутска перевести им 117 тысяч рублей.

Потерпевший пояснил, что ему позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками ФСБ и банка. Злоумышленники предупредили, что недобросовестные работники банка пытаются оформить кредит на его имя в размере 1,9 миллиона рублей. Чтобы предотвратить списание средств, аферисты предложили мужчине обналичить имеющуюся кредитную карту в размере 400 000 рублей и перевести денежные средства на «страховые ячейки». Для убедительности аферисты отправили заявителю по мессенджеру якобы свои рабочие удостоверения, после чего потерпевший поверил им и выполнил их условия. Однако, перечислив 117 тысяч рублей, мужчина засомневался и, заподозрив обман, направился в офис банка, где ему объяснили, что данные манипуляции совершались не сотрудниками банка, а телефонными аферистами.

Уважаемые якутяне! Сотрудники банков и представители правоохранительных структур не звонят гражданам с сообщениями о незаконном оформлении кредитов и подозрительной активности на счетах. Так делают только мошенники! Если вам поступил подобный звонок, следует немедленно прервать беседу и самостоятельно обратиться в свой банк, либо по телефону 102.