Мошенники под видом работников банка продолжают обманывать якутян

Так, 22 – летнему жителю Удачного позвонила девушка, которая представилась работником банка. Она сообщила, что якобы по его паспортным данным неизвестные лица оформили крупный кредит. После чего мошенница перевела звонок на «специалиста Центробанка». Тот, в свою очередь, подтвердил версию об афере и заявил, что для отмены операции необходимо оформить встречный кредит, а затем через банкомат перечислить деньги на «счет Центробанка». Потерпевший поверил и выполнил все указания звонивших. В итоге он лишился 450 тысяч рублей.

На аналогичную схему обмана попалась и 58 – летняя жительница Мирного. Женщина общалась с мошенниками в течение 3 дней. Как итог – несколько кредитов на общую сумму 1 111 518 рублей.

Уважаемые граждане! В очередной раз призываем быть предельно внимательными и относиться настороженно к любым незнакомым номерам. Помните: все телефонные звонки от имени банков с информацией о попытках несанкционированного списания средств или оформления кредита без вашего ведома являются исключительно мошенническими!