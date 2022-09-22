22.09.2022
21:20
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Происшествия
Мошенники по телефону атакуют доверчивых якутских пенсионеров
В отдел полиции г. Якутска обратилась 76-летняя пенсионерка. По словам потерпевшей, ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что её денежные средства на счету под угрозой, так как некий мужчина по фамилии «Буйнов» пытается оформить на её имя кредит. Собеседник по телефону убедил пожилую женщину снять в банке все накопленные сбережения на сумму 1 миллион рублей. После чего аферист попросил перевести их на продиктованный якобы «безопасный счет». Шокированная пенсионерка успела перевести 140 тысяч рулей, после чего позвонила своей дочери, от которой узнала, что с ней общаются мошенники.
Фото: Sakhalife
Источник: Пресс-служба МУ МВД России «Якутское»
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