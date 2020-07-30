Мошенники оформили бедной пенсионерке кредит

В ОМВД России по Хангаласскому району обратилась 70-летняя жительница Покровска, которая ранее заполнила на одном из интернет-сайтов анкету на получение банковской кредитной карты.

Затем пенсионерке позвонили и сообщили, что карта готова, и она получила её в офисе банка. В тот же день ей поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником банка и сообщил, что поможет активировать карту.

Псевдоспециалист убедил пожилую женщину, что для активации карты ей необходимо назвать коды из смс-сообщений, которые он ей направит. Пенсионерка продиктовала требуемые данные, после чего ей стали поступать уведомления о снятии денег со счета. В итоге мобильные аферисты похитили у пожилой женщины с кредитной банковской карты около 120 000 рублей.

Сайт, где потерпевшая оставила онлайн-заявку, оказался фишинговым. Пожилая женщина перешла на него случайно, кликнув на рекламное «всплывающее окно». С помощью данного сайта мошенники завладели её анкетными данными и, используя их, подали от её имени онлайн-заявку в банк.

В разговоре с сотрудником уголовного розыска потерпевшая пояснила, что знала о подобных мошеннических схемах и даже один раз избежала обмана, но не ожидала, что злоумышленники настолько изобретательны. Ведь звонивший говорил ей об активации недавно полученной кредитной карты, поэтому она поверила ему, думая, что только сотрудники банка могут владеть данной информацией.

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