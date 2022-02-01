Мошенники нагло выманили у якутянина крупную сумму, прикрываясь известной компанией

Житель г. Якутска пополнил число потерпевших от действий дистанционных мошенников. Так, 38-летний охранник отдал мошенникам 1 307 500 рублей, поверив рекламе «Тинькофф-инвестиции», которую он увидел в социальной сети «Instagram». Мужчина не мог подумать, что под известным брендом могут действовать аферисты, и без сомнений заполнил анкету с личными данными, после чего с ним связались якобы сотрудники инвестиционной платформы.

После непродолжительного общения с «консультантами» мужчина перевел 12500 рублей для начала «работы» на инвестиционной платформе. Затем лжеброкеры стали убеждать его взять кредиты, чтобы быстрее приумножить средства. Поддавшись на уговоры, он оформил кредит на 1 млн 295 тысяч рублей, которые также перевел на продиктованные аферистами счета. Спустя несколько дней ему сообщили, что необходимо оплатить страховку в размере 3 000 долларов, и предложили оформить очередной кредит. Лишь после этого мужчина осознал, что «инвестировал» деньги мошенникам.

Уважаемые граждане! Не верьте незнакомцам и рекламам, предлагающим быстрое обогащение. Не переводите свои денежные средства на сомнительные счета. Такой вид сетевого заработка, как игра на фондовой бирже, является одним из самых ненадежных способов поправить свое финансовое положение. Берегите свои финансы!