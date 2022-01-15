Мошенники нагло обманули двоих жителей Нерюнгри

Двое жителей г. Нерюнгри попались на уловки дистанционных мошенников. Так, 56-летний горожанин в социальной сети увидел рекламу компании «FamForward», которая предлагала заработок на бирже путём инвестиций. Заинтересовавшись предложением, мужчина зашёл на их сайт и оставил свою электронную почту. Позже с ним связался молодой человек, который рассказал, что их компания успешно осуществляет свою деятельность на протяжении длительного времени, помогая огромному количеству людей иметь хороший доход без особых усилий. Он был настолько убедителен, что потерпевший решил тоже получить дополнительный заработок. Далее с ним связалась «менеджер», по указанию которой мужчина установил приложение «Мой счет» для работы с фондовой биржей. Под руководством уже другого «менеджера» он начал вкладывать сначала свои денежные средства, а затем и заёмные. В итоге потерпевший перевёл на указанные счета 900 000 рублей. Позже он нашёл в интернете отрицательные отзывы о данной компании, где было указано, что вывести переведенные деньги невозможно. Тогда мужчина решил всё же попробовать забрать свои деньги, однако сделать этого не смог. Также у него не вышло зайти в приложение и связаться с менеджерами. Только тогда потерпевший понял, что общался с мошенниками.

В другом случае 52-летняя женщина лишилась 184 000 рублей после разговора с «сотрудником банка». Она решила закрыть кредитную банковскую карту «Тинькофф Банка» с лимитом 170 000 рублей. Позвонив на «горячую линию» банка, потерпевшая прошла стандартную процедуру, назвала требуемые данные, после чего специалист сказал, что информация по карте будет полностью проверена и ей перезвонят. Спустя некоторое время женщине поступил звонок с номера +7 495 191-83-09. Незнакомец сказал, что звонит из банка по её обращению, снова попросил назвать все персональные данные, что она и сделала. После он стал уговаривать увеличить лимит по карте, а также уменьшить процентную ставку, на что женщина ответила, что её это не интересует, и уточнила, когда карта будет закрыта. Звонивший ответил, что это случится в течение 3 дней, и закончил разговор. Через два дня на телефон заявительницы стали поступать уведомления о списании с её кредитной карты денежных средств. Женщина сразу позвонила на «горячую линию» банка, где ей ответили, что на её имя были открыты 2 дополнительных счета, на которые были переведены 170 000 рублей с её кредитной карты и 14 000 рублей с её дебетовой карты, после чего все деньги были переведены на другие счета. Кто и когда открыл их, сотрудница банка пояснить так и не смогла.

Уважаемые якутяне! Будьте предельно бдительны, не сообщайте свои персональные данные незнакомым лицам, звонящим с неизвестных номеров. Если вы хотите узнать какую-либо информацию по вашим счетам, то сами перезвоните на «горячую линию» банка. Также напоминаем, что участились случаи мошенничества, связанные с вложением инвестиций в различные компании. Не торопитесь вкладывать свои либо заёмные средства в сомнительные проекты, рекламу которых вы случайно увидели в интернете. Сначала поинтересуйтесь отзывами о данной компании и помните, что за подобными рекламами, как правило, стоят мошенники!