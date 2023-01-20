Мошенники наглеют с каждым днем

В Якутске техработница, охранник, доставщик еды и безработный перевели телефонным мошенникам 342 500 рублей.

В отделы полиции г. Якутска обратились четверо горожан с сообщениями о мошенничестве.

Так, 48-летней работнице Якутской ТЭЦ, 63-летнему охраннику и 31-летнему безработному мужчине позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка и силовых структур. Звонившие сообщили, что мошенники пытаются оформить кредиты на их имена, и необходимо срочно предотвратить их действия, чтобы защитить имеющиеся на счету деньги. Для этого они убедили потерпевших оформить «встречный» кредит, после чего весь заём, а также личные средства были переведены на продиктованные мошенниками номера. Общая сумма ущерба составила 335 000 рублей.

В другом случае 23-летний доставщик еды должен был привезти заказ в одну из гостиниц, но клиентка позвонила и сообщила, что задерживается. Однако попросила пополнить счет её абонентского номера через банкомат. Потерпевший согласился, так как женщина пообещала компенсировать все затраты и дать чаевые. После того, как 7500 рублей были переведены, клиентка стала торопить его с доставкой. Но, когда молодой человек прибыл на место, телефон женщины был уже заблокирован.

Уважаемые якутяне! Напоминаем, что при поступлении сомнительных телефонных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и позвонить по номеру 102 или 112. Не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего. Не переходите по подозрительным ссылкам и ни под каким предлогом не сообщайте посторонним лицам пин-код, CVV-код, а также одноразовые коды подтверждения, приходящие в смс-сообщениях!