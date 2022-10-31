Мошенники наглеют: доверчивая пара перевела им пять миллионов

Лжесотрудники банка ввели в заблуждение семейную пару из Ленского района и похитили у них 5 миллионов рублей

В полицию Ленского района обратилась семейная пара, которых обманули лжесотрудники банка. Мужчина пояснил, что на сотовый телефон его супруги поступил звонок. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и уточнил, не оформляла ли она кредит, на что она ответила отрицательно. Тогда лжеспециалист сказал, что для отмены заявки необходимо открыть «зеркальный кредит». Женщина по просьбе афериста зашла в личный кабинет, оформленный на мужа, и подала заявку на кредит в сумме 6 700 000 рублей. После того, как кредит был одобрен, указанная сумма поступила на банковский счет. Через некоторое время с потерпевшей связался уже другой «сотрудник банка» и попросил перевести заемные денежные средства на «страховые ячейки» якобы партнеров. Супруги перевели 5 миллионов рублей на счета, продиктованные мошенниками, тем самым превысив суточный лимит переводов, и банк приостановил финансовые операции. Только тогда они поняли, что стали жертвами обмана аферистов и заблокировали банковскую карту. Примечательно, что мошенники продолжали звонить супругам на следующий день даже после того, как они подали заявление в полицию.

Уважаемые якутяне! При получении сообщений от «сотрудников банка» о проблемах со счетом, обязательно перезвоните по официальному номеру банка и уточните нужные сведения. Банк никогда не запрашивает подобным образом информацию. Также не совершайте никаких операций по инструкциям незнакомцев.