Мошенники на сайтах объявлений завлекают дешевизной доверчивых якутян

В ОМВД России по Алданскому району обратился 34-летний инженер одного из предприятий г. Алдана. Потерпевший пояснил, что увидел на сайте объявление о продаже лодки по привлекательной цене. Связавшись с продавцом, он узнал, что лодка в наличии. «Продавец» сказал, что необходимо оплатить стоимость заказа и доставки, отправив деньги на банковский счет. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, после чего несколько раз пытался дозвониться до «продавца», но тот не отвечал и не выходил на связь.

Полиция предупреждает: отличить мошенника от честного продавца на сайтах объявлений можно только по косвенным признакам, никто не гарантирует, что за конкретным объявлением не скрывается злоумышленник.

Насторожить должны следующие факторы: аккаунт продавца зарегистрирован на сайте недавно, товар значительно дешевле аналогичных вариантов — именно низкую цену мошенники чаще всего используют в качестве приманки.