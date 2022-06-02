02.06.2022
19:11
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Происшествия

Мошенники на сайтах объявлений завлекают дешевизной доверчивых якутян

SakhaLife.ru.

В ОМВД России по Алданскому району обратился 34-летний инженер одного из предприятий г. Алдана. Потерпевший пояснил, что увидел на сайте объявление о продаже лодки по привлекательной цене. Связавшись с продавцом, он узнал, что лодка в наличии. «Продавец» сказал, что необходимо оплатить стоимость заказа и доставки, отправив деньги на банковский счет. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, после чего несколько раз пытался дозвониться до «продавца», но тот не отвечал и не выходил на связь.

Полиция предупреждает: отличить мошенника от честного продавца на сайтах объявлений можно только по косвенным признакам, никто не гарантирует, что за конкретным объявлением не скрывается злоумышленник.

Насторожить должны следующие факторы: аккаунт продавца зарегистрирован на сайте недавно, товар значительно дешевле аналогичных вариантов — именно низкую цену мошенники чаще всего используют в качестве приманки.

Фото: Sakhalife
Источник: ОМВД России по Алданскому району

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