Мошенник раскаялся

Прокуратура Чурапчинского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, подсудимый разместил в одной из групп мессенджера «WhatsApp» объявление о продаже дизельного топлива по заниженной цене с доставкой, на которое откликнулись покупатели.

Однако после перевода оплаты он, пообещав доставить дизельное топливо, перестал отвечать на звонки, потерпевшие приобретенное топливо не получили.

Общий ущерб, нанесенный действиями подсудимого, составил 28 000 рублей.

В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, полностью возместил причиненный гражданам ущерб.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовано Следственным отделением ОМВД России по Чурапчинскому району.