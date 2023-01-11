Мошенник представлялся оператором сотовой связи

В г. Якутске осуждён к реальному лишению свободы житель г. Владивостока за серию краж.

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя г. Владивосток. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в значительном и крупном размере, а также с банковского счета, в составе организованной группы) и ч.3 ст.30 — п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (покушение на кражу).

В суде установлено, что подсудимый, в сентябре 2020 года вошел в состав организованной преступной группы в качестве исполнителя для совершения хищений денежных средств с банковских счетов жителей Республики Саха (Якутия).

В период с сентября 2020 года по октябрь 2021 года, мужчина, находясь в помещении колл-центра г. Владивостока, представляясь сотрудником одного из сотовых операторов, сообщал потерпевшим недостоверные сведения о списании с баланса их абонентских номеров денежных средств, в целях возврата которых предлагал перевести денежные средства на расчетный счет банка, при этом жители республики будучи введёнными в заблуждения сообщали злоумышленнику номера своих банковских карт, а в последующем код и пароль доступа к мобильному приложению.

Общая сумма таким образом похищенных средств составила более 2,8 млн рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

В отношении иных членов организованной группы уголовное дело находится на стадии расследования.