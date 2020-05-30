Мошенник представился сотрудником банка и похитил с карты жительницы Якутска 250 тысяч рублей

Сотрудники полиции в очередной раз обращают внимание граждан на необходимость быть бдительными, проинформировать родственников и знакомых о данном способе мошенничества.

В полицию обратилась 44-летняя жительница Якутска, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил о попытке несанкционированного перевода денежных средств с ее банковской карты в Омской области.

Звонивший также пояснил, что для блокировки данных операций, ей необходимо подойти к банкомату, открыть новый лицевой счет и перевести на него денежные средства. Женщина не выполнила указания звонившего, так как находилась на работе. Позже ей снова поступил звонок, где звонивший представился сотрудником другого банка и сообщил, что якобы зафиксирована попытка несанкционированного снятия денежных средств с ее банковского счета. Чтобы уберечь деньги от мошенников ей необходимо непрерывно находиться на связи по телефону, подойти к банкомату, под диктовку перевести на другой счёт деньги. Заявительница так и сделала, действовала под диктовку, перевела со своей кредитной карты 250 тысяч рублей. В итоге женщина лишилась с оплаченной комиссией за перевод 264 тысячи рублей. По данному факту проводится проверка.

Уважаемые граждане! Если даже по телефону называют ваши персональные данные, информацию о банковских счетах, не действуйте под диктовку. Завершите разговор и обратитесь лично в офис банка.